Bono draagt U2-concert op aan overleden 013-directeur

LOS ANGELES - Een bijzonder eerbetoon van U2 aan de overleden 013-directeur Guus van Hove. Zanger Bono droeg het concert van zijn band in Los Angeles op aan Van Hove en zijn vriendin Helena Nuellet.

Guus van Hove en zijn vriendin Helena Nuellet kwamen in april 2011 door uitdroging om het leven in het bloedhete Amerikaanse Joshua Tree National Park. Vermoedelijk waren ze op zoek naar de beroemde boom die op de cover stond van het U2-album The Joshua Tree.De huidige tour van U2 heet The Joshua Tree Tour. In juli staat de band met hetzelfde concert in de Amsterdam ArenA.