Helmond Sport-directeur belaagd door fans Roda JC: 'Maar ik baal meer van de uitschakeling'

KERKRADE - Je zou denken dat het bereiken van de finale van de play-offs alle reden geeft voor een vrolijk feestje, maar daar dacht een aantal aanhangers van Roda JC zondag anders over. Zij belaagden Helmond Sport-directeur Marcel van den Bunder na afloop van de wedstrijd.

“Ik liep naar mijn auto en zag daar een aantal Roda-fans staan. Ze achtervolgden me en begonnen te schreeuwen en duwen. Gelukkig sprongen er meteen mensen tussen. Zowel mijn eigen mensen als andere Roda-fans.”



Het akkefietje liep dus met een sisser af. “Ik verwachtte die frustratie ook helemaal niet. Roda had immers gewonnen.”



Warm gevoel

Opvallend detail is dat Van den Bunder ook bij Roda actief was als directeur. “Ik vind het jammer, maar weet ook zeker dat superveel Roda-fans dit incident heel erg vervelend vinden. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt en heb een zeer warm gevoel bij Roda. Dat gaan die paar malloten niet veranderen. Eerlijk gezegd baal ik meer van de uitschakeling dan die boze mensen.”