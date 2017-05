Dader basisschoolmoord Hoogerheide weer in het openbaar voor de rechter

BREDA - Hij heeft zijn straf intussen uitgezeten en zit in de TBS-kliniek: Juliën C. De moordenaar van de achtjarige Jesse staat maandagmiddag na lange tijd weer voor de rechter. Ruim tien jaar na de steekpartij in de klas, kort voor Sinterklaasavond 2006. Nog steeds weten we niet wat hem bezielde. Een openbare zitting is weer een sprankje hoop dat hij eindelijk iets vertelt over de onverklaarbare gruweldaad.

Er ging een schok door ons land en al snel door de wereld. Velen kunnen zich nog herinneren waar ze waren toen ze dit nieuws hoorden. Een volstrekt onschuldige scholier van acht die in zijn eigen klas, door een man met een mes wordt doodgestoken. Onvoorstelbaar.



Sinterklaas

Hoogerheide werd overspoeld door media uit binnen- en buitenland. De rechtszaak was heftig. Er was weer ongekend veel media. De officier van justitie toonde in de rechtszaal foto's uit het opsporingsonderzoek. 1 december 2006, bassischool Klim-Op.



Wat nooit meer van het netvlies af gaat is de foto van de vrolijke Sinterklaasversiering, de grote papieren stoomboot in de klas van Jesse, met daar onder, ergens tussen omgevallen de bankjes en tafeltjes: het lichaam van de achtjarige. Details zagen we gelukkig niet. Maar dit kwam al zo dichtbij, voor sommigen te dichtbij.



Rechtszaak

Juliën C wilde zich niet laten onderzoeken, Juliën C wilde geen advocaat. Juliën wilde eigenlijk niks zeggen. Na drie rechtszaken, kreeg hij uiteindelijk afgerond 12 jaar cel en TBS.



Toen zijn straf was uitgezeten was hij nog even in het nieuws. In 2015 probeerde zijn advocaat de TBS opgeheven te krijgen. Want hoe kun je iemand behandelen van wie we amper weten wat er in hem om gaat? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ging daar niet in mee en bepaalde dat de behandeling gewoon mocht starten. Dus ging Juliën de kliniek in.



Waar staat hij?

De regels zeggen dat TBS'ers om de twee jaar een tussentijdse beoordeling krijgen, als het goed met je gaat kan het jaarlijks worden getoetst. Maandag legt het openbaar ministerie de toestand van Juliën op tafel. Waar staat hij nu, hoe gedraagt hij zich, is er verandering of ontwikkeling te zien in zijn gedrag, wat zijn de perspectieven en vooral: kan hij gewoon weer de straat op of is hij toch nog steeds een groot gevaar voor de samenleving en voor zichzelf?



Voor de buitenwereld zal de keuze makkelijk zijn: deze man mag nooit meer vrij komen. Voor de mensen die Juliën C. van dichterbij hebben meegemaakt zal het ook helder zijn: verwacht niet veel van Juliën C. Niks eigenlijk. Maar hopelijk vertelt hij wat, toont hij eindelijk medeleven.



Juliën en Jesse

De zware verantwoordelijkheid ligt bij de rechtbank Breda. Die moet een afweging maken tussen het maatschappelijk belang, zeg maar: de bescherming van onze samenleving tegen gevaarlijke mensen. Daar staat tegenover het persoonlijk belang van Juliën, die intussen 32 is. Hij heeft nog een heel leven voor zich.



Jesse had dat ook, net zoals ieder kind. Hij zou dit jaar 18 zijn. Uitgaan, rijlessen, eindexamen. Op kamers. Maar het liep anders.