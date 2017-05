Man thuis overvallen in Son: gewond naar ziekenhuis

SON - De bewoner van een huis in Hendrik Veenemanstraat is Son is zondagavond thuis overvallen. Het slachtoffer, een oudere man, kreeg bij de overval klappen en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De overval vond plaats rond elf uur zondagavond. De bewoner was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.



Meer details zijn nog niet bekend.