Man mishandeld, duo aangehouden

HELMOND - Een man is in de nacht van zondag op maandag mishandeld bij een huis op de hoek Willem Prinzenstraat en de Willem Beringsstraat in Helmond.

Volgens buurtbewoners gaat het om een wat oudere man die er pas sinds kort woont.



Gewond aan hoofd

Waarom de man is mishandeld, is niet bekend. De man is gewond aan zijn hoofd.



De politie doet onderzoek en heeft een duo aangehouden.