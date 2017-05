Kamer huis brandt uit, buren geëvacueerd

ROOSENDAAL - In een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal woedde zondagavond brand. Het vuur was buiten begonnen, bij een overkapping, en sloeg over naar het huis.

Wat de brand veroorzaakte, is niet bekend. Dit wordt onderzocht.



Dak open zagen

De brandweer moest het zolderdak bij de buren open zagen om het vuur te kunnen blussen.



De bewoners van drie huizen moesten vanwege de brand de nacht ergens anders doorbrengen.