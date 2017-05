Gewonde in portiek in Breda, één persoon aangehouden

BREDA - Op de Katerdonk in Breda is een persoon gewond geraakt in een portiek. "Er heeft daar een geweldsincident plaatsgevonden. Eén persoon is aangehouden", zegt een woordvoerder van de politie. Meer kon hij er niet over kwijt.

Een traumahelikopter landde in de buurt en een trauma-arts heeft het slachtoffer behandeld. Daarna is de man door de brandweer uit de portiek gehaald en naar beneden getild. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis gebracht.



De omgeving van de Katerdonk is met linten afgezet.