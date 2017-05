Boktor dreigt kinderboerderij op te eten

OOSTERHOUT - Kinderboerderij het MEK in Oosterhout gaat volgende week een week noodgedwongen dicht. In het karakteristieke houten gebouw van de kinderboerderij, annex milieu educatief centrum, is namelijk de boktor aangetroffen. Omdat tijdens de bestrijding van de boktor geen mensen ( en dieren) in het gebouw mogen zijn is het MEK van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni gesloten.

Op de Facebookpagina van de kinderboerderij laat het MEK weten dat het aantreffen van de boktor een flinke domper is. “Het is voor ons een kostbare tegenvaller in een tijd dat we toch al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We hebben het nooit eerder gevraagd maar als u het MEK Oosterhout een warm hart toedraagt dan stellen wij een bijdrage om deze kosten te dekken zeer op prijs.”



Op tijd ontdekt

Ondanks de forse tegenvaller heerst er ook enige opluchting omdat de besmetting met de boktor tijdig is ontdekt. “Gelukkig zijn we op tijd om deze adequaat te bestrijden, maar in de periode waarin dat gebeurt mogen er geen mensen in het gebouw.”



In de week na de bestrijding van de boktor zal het MEK via internet laten weten of en wanneer ze weer open gaan. “Houd onze website en onze Facebookpagina in de gaten, want daar geven wij exact aan wanneer de deuren weer open gaan.”