Rico Verhoeven tekent bij Glory grootste kickbokscontract ooit

HALSTEREN - Kickbokser Rico Verhoeven heeft bij kickbokspromotor Glory het 'grootste kickbokscontract ooit' getekend. Dat maakte hij maandagochtend bekend bij Q-Music. "We gaan 'the next level'.

"In alles is dit contract het grootste van het grootste", vertelt Verhoeven trots op Q-Music. "We hebben een deal gesloten die 360 graden gaat, zeg maar. Dit contract heeft betrekking op alles wat met de kickbokssport te maken heeft, hoe we de kickbokssport wereldwijd op de kaart gaan zetten."



Chinese markt aanpakken

De wereldkampioen uit Halsteren is al langer ambassadeur van de sport. "Maar ik ga nu meer als ambassadeur optreden van Glory. We gaan markten zoals de Chinese extra 'aanpakken'. Ik ben daar bijvoorbeeld te zien tijdens life events. Maar ook in Amerika. Daar ga ik nieuwe talenten scouten."



Verhoeven kwam zaterdag nog in actie tijdens het kickboksgala in Den Bosch. In de Brabanthallen won hij van Tilburger Ismael Lazaar.



Robin van Roosmalen veroverde tijdens dit event de Glory-wereldtitel in het vedergewicht terug, door de Thai Petchpanomrung Kiatmookao te verslaan.