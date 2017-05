Afsluiting Vestdijk Eindhoven probleemloos begonnen

EINDHOVEN - Geen verkeerschaos maandagmorgen in het centrum van Eindhoven bij het begin van de werkzaamheden voor de afsluiting van de Vestdijk. De drukke weg richting het station is nog niet afgesloten voor doorgaand verkeer. Wel is de gemeente begonnen met het plaatsen van borden en verkeersmaatregelen rondom de Vestdijk.

Een groot matrixbord bij het Pullman hotel in Eindhoven laat de autombilisten weten dat doorgaand verkeer vanaf 22 mei niet meer mogelijk is. Een foutje waarschijnlijk, want het verkeer kan voorlopig nog probleemloos doorrijden.



Volgens de planning op de website van de gemeente is de afsluiting pas volgende week afgerond. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de Vestdijk vanaf het Pullman hotel richting station woensdag dicht gaat voor doorgaand autoverkeer.



Onbereikbaar

Gemeenteraadslid Rudy Reker van de LPF heeft geen goed woord over voor de afsluiting: "Mijn bezwaar is dat bedrijven en winkels in de binnenstad onbereikbaar worden en ik vrees daar een hele grote terugslag in de winkels." Het argument van de gemeente, dat de afsluiting nodig is om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren, neemt Reker niet serieus. Volgens hem deugen de rapporten over de luchtkwaliteit niet.