Brand legt tuinkas in de as aan de Donkerstraat in Etten-Leur

Van de kas is niet veel meer over (Foto: Perry Roovers/SQ Visio Mediaprodukties)

ETTEN-LEUR - Een korte, maar hevige brand heeft maandagmiddag een tuinkas aan de Donkerstraat in Etten-Leur in de as gelegd.

Het vuur brak rond twaalf uur uit en zorgde voor flinke zwarte rookwolken. De brandweer kwam met meerdere bluswagens ter plaatse.



Rond halfeen was het vuur geblust. De hobbykas, die achter het huis stond, brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.