Metershoge bierfontein bij brouwerij door defect koelsysteem

DOMMELEN - In Dommelen regende het letterlijk liters bier zondag. De metershoge bierfontein bij de brouwerij van Dommelsch, waar ook Hertog Jan wordt gebrouwen, was het gevolg van een te hoge druk in een tank, meldt brouwerijketen AB InBev maandag.

"Zaterdagnacht werd door een technische fout de tank niet langer gekoeld. De druk in de tank bleef vervolgens stijgen", zo legt een woordvoerder uit.

"De tanks zijn uitgerust met een breekplaat, die op de tank ligt als veiligheidsmechanisme. Die plaat is onder de hoge druk gebroken, met de bierfontein als gevolg."Volgens de brouwerij is ‘de situatie inmiddels weer onder controle’.