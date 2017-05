Feestje loopt uit de hand, tientallen mensen op de vuist

SON - Een feest in zaal De Zwaan in Son is zondagavond uit de hand gelopen. Enkele tientallen mensen gingen daar met elkaar op de vuist.

De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend.



Geen aanhoudingen

Toen de politie aankwam bij het café waren de vechtersbazen al vertrokken. "We hoefden daarom niet op te treden", vertelt een politiewoordvoerder. "Er zijn geen aanhoudingen geweest."



Een beveiliger was lichtgewond aan zijn hoofd. "De wond was niet ernstig, maar hij is toch naar een ziekenhuis gebracht om de wond te laten hechten."