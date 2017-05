Steenrijke zakenman belooft spelers NAC Breda 110.000 euro bij promotie naar eredivisie

BREDA - De selectie en staf van NAC krijgen in totaal 110.000 euro van Salar Azimi als de Bredase voetbalclub komende week promoveert naar de eredivisie. De zakenman, van Iraanse afkomst en multimiljonair, gaat dit maandagmiddag persoonlijk aan de spelers toezeggen. De beschikbaar gestelde premie moet het extra zetje geven aan NAC om terug te keren naar het hoogste plan.

De zakenman gaat de belofte doen net na de ochtendtraining en de gezamenlijke lunch van de selectie van NAC. Ze bereidt zich voor op het tweeluik met NEC Nijmegen. Het team van trainer Stijn Vreven plaatste zich ten koste van Volendam voor de finale van playoffs.



Van vluchteling naar miljonair

Salar Azimi kwam in 1995 met zijn ouders en broer als vluchteling van Iran naar Nederland. Hij was toen dertien. Azimi, die nu 34 is, verbleef enige tijd in een asielzoekerscentrum en hij werkte zich vervolgens in razend tempo op tot multimiljonair. Azimi, die nu in een heus kasteel woont en een gouden Lamborghini rijdt, verdiende zijn kapitaal onder meer in de telecom, de horeca en vastgoed.