'#Auw': OG3NE maakt gehakt van Bløf

FIJNAART - Bløf-zanger Paskal Jakobsen zegt vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad dat het songfestivalnummer dat hij zelf schreef ‘veel beter’ is dan ‘Lights & Shadows’, het nummer waarmee de Fijnaartse zussen daadwerkelijk hebben opgetreden. In een reactie op Twitter windt het drietal er geen doekjes om.

In de krant vertelt Jakobsen dat het songfestivalnummer dat hij schreef voor de zussen uiteindelijk niet is gekozen, maar dat hij dat nummer nog steeds veel beter vindt ‘dan het lied waarmee ze nu hebben meegedaan’.



“Je bedoelt de poging die unaniem niet door de eerste ronde van de selectiecommissie kwam? Helaas blijft 't allemaal maar Bløf”, schrijft OG3NE op Twitter, gevolgd door een ‘#auw’. Auw.