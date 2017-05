Celstraffen geëist voor schietpartij Breda: 'Onduidelijk wat het motief was'

BREDA - Twee mannen uit Rotterdam hoorden maandag voor de rechtbank in Breda celstraffen van tien en veertien jaar tegen zich eisen voor een schietpartij op de Haagweg in Breda.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen (31 en 35) vorig jaar augustus vanuit een rijdende auto te hebben geschoten op een eigenaar van een telefoonwinkel. Het 53-jarige slachtoffer raakte zwaargewond.



Een dag na de schietpartij zei de zoon van het slachtoffer nog dat ervan uitging dat de daders zich hadden vergist. "Niemand van onze familie heeft met iemand problemen. Dit past niet in ons leven", zei hij toen.



'Geen motief'

Uit onderzoek van het OM blijkt dat de verdachten en het slachtoffer elkaar niet kenden. Over het motief van de schietpartij tast het OM nog in het duister. "Uit ons onderzoek is namelijk geen enkel motief naar voren gekomen. Dat is vrij uitzonderlijk", laat justitie weten.



De rechter doet over twee weken uitspraak.