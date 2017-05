Water komt door de plafonds in huis Cuijk: 'Je weet niet waar je moet beginnen'

CUIJK - De grote natte vlekken op de voor- en achtergevel van een huis aan de Wijnruit in Cuijk zijn een bizar gezicht. Door een lekkage is het huis van boven naar beneden doorweekt. “Het is echt bizar dat er zoveel water kan lekken”, vertelt de vriendin van de bewoner van het pand.

Wandelaars belden vanochtend met 112 toen ze de vlekken op de voorgevel zagen. Politie en brandweer kwamen op de melding af, maar er was niemand thuis. Een ruitje werd ingetikt en de hoofdkraan werd dichtgedraaid om het water te stoppen.



Door plafonds heen

De bewoner was niet thuis, maar zijn vriendin heeft de bende al wel kunnen zien. “Je weet gewoon niet waar je moet beginnen, het water komt door de plafonds heen.”



De oorzaak van het lek is nog niet bekend, maar omdat de vlekken van boven naar beneden lopen, moet het water van de bovenste verdieping komen. “Het lek zit op zolder, waarschijnlijk bij de CV-installatie. Wat er precies gebeurd is, weten we niet, het is nu wachten op de expert.”