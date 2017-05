Bossche zitzakkenproducent Fatboy waarschuwt winkeliers voor verkoop nep-Lamzac.

DEN BOSCH - Zitzakkenproducent Fatboy in Den Bosch waarschuwt winkeliers om geen goedkope kopieën van de loungebank Lamzac in de schappen te leggen. Doen ze dit wel dan riskeren ze dat ze door Fatboy voor de rechter worden gesleept en een schadevergoeding moeten betalen.

Het Bossche bedrijf heeft veel last van namaak-producten en bindt hier actief de strijd tegen aan. Vorige week won nog het kort geding tegen de Amsterdamse concurrent Kaisr, die een vergelijkbare lig- en zitzak verkoopt. De rechter vond dat de ligzak van Kaisr te veel lijkt op de Lamzac van Fatboy.



Winkelketens

Ook moesten vorige week Aldi Duitsland en Nederlandse winkelketens Blokker en Leenbakker de met lucht gevulde zitzak uit de schappen verwijderen. "Veel retailers zijn zich er nog steeds niet van bewust dat ze verkeerd handelen door in zee te gaan met kopieën. Het risico bestaat een product te kopen dat niet alleen verboden kan worden maar ook nog eens van twijfelachtige kwaliteit is", aldus Fatboy in een verklaring.



Na het winnen van de rechtszaak voert het Bossche bedrijf de strijd tegen nep verder op. Directeur Richard den Hollander van Fatboy: "We voelen ons gesterkt door de uitspraak van het hof, maar we willen retailbedrijven ook proactief behoeden voor samenwerkingen met fabrikanten van Lamzac kopieën. We raden inkooporganisaties aan vooraf goed onderzoek te doen naar de rechten op producten, waar het kopieën van de Lamzac the original betreft.”



Marijn Oomen

De Lamzac is in 2010 bedacht door ontwerper Marijn Oomen: een loungeproduct dat gevuld wordt met lucht zonder het gebruik van een pomp. Om de grote vraag naar het populaire product op te vangen startte hij in maart 2016 een samenwerking met Fatboy.