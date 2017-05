Basisschoolmoord op Jesse Dingemans (8) had te maken met pesten, zegt Julien C.

BREDA - Juliën C. (32) is voor het eerst met een nogal bizarre lezing gekomen over de dood van Jesse Dingemans (8). Julien C. heeft in de TBS-kliniek verteld dat zijn stiefbroertje werd gepest op school door onder meer het slachtoffer. Hij ging verhaal halen en toen viel Jesse in een mes. De officier van justitie legde dat verhaal voor aan de rechtbank in Breda met de mededeling dat ze er niks van gelooft. Ze eiste twee jaar verlenging van zijn TBS. Want het risico op herhaling is te hoog.

Op 1 december 2006 drong Juliën C. basisschool KlimOp binnen in Hoogerheide en stak daar in een klaslokaal Jesse dood. Hij heeft nooit verteld waarom hij tot zijn gruweldaad kwam. Juliën heeft zijn bijna twaalf jaar gevangenisstraf inmiddels uitgezeten. In mei 2015 begon hij aan de behandeling in een kliniek.



In de zaal

Juliën C., met baard, was zelf op de zitting aanwezig. Hij sprak zo nu en dan en beantwoordde vragen van de rechtbank. De verdediging had vooraf het verzoek gedaan om de zaak achter gesloten deuren te behandelen maar dat verzoek wees de rechtbank af.



Een deskundige van de kliniek waar C. zit was ook in de zaal en gaf uitleg. C. werkte mee aan diagnostisch onderzoek. Er zijn Asperger, asociale en narcistische trekken en misbruik van cannabis vastgesteld.



De rechtbank stond kort stil bij de enorme impact van de dood van Jesse. Ze legde hem het dossier voor waaruit blijkt dat hij graag naar buiten wil en dat hij beseft dat dat lang kan duren voordat het zover komt.



Gevaar op herhaling groot

Volgens de officier van justitie is de kans op recidive matig tot hoog. De deskundige vertelde dat er uitgebreid wordt gesproken over wat zich toen heeft voorgedaan. De 'delictanaylseprocedure' zoals dat heet. "Hij geeft nog steeds geen inzicht in de gebeurtenissen toen. Hij ziet zijn eigen psychotische kwetsbaarheid niet en vertoont sociaal gewenst gedrag", zei de officier.



Juliën C. mag op verlof met twee begeleiders, anderhalf uur. "Terugkeren in de maatschappij, wil ik." Hij vindt dat het niet snel genoeg gaat, 'efficienter' noemde hij het zelf. Volgens C. ligt het ministerie vam Veiligheid en Justitie dwars. C. vertelde dat hij graag lid wil worden van een sportvereniging. "Ik ben nog steeds van mening dat een situatie in een zwaar beveiligde kliniek niet hetzelfde is als in de maatschappij."



De advocaat van Juliën vermeldde dat de behandeling 'voorspoedig' verloopt. Ze vroeg dan ook om volgend jaar tussentijds al te bekijken hoe de behandeling verloopt en of er stappen zijn gemaakt.



De rechtbank noemde het advies over Juliën C. 'helder' en doet over twee weken uitspraak.