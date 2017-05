Kopstukken Eindhovense drugsbende bijna tien jaar de cel in

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft twee kopstukken van een drugsbende uit Eindhoven (35 en 40 jaar) veroordeeld tot respectievelijk 9 en 10 jaar gevangenisstraf. Ze worden er van verdacht dat ze hun criminele activiteiten runden vanuit een antiekzaak in Eindhoven.

Andere leden van de criminele organisatie (24, 34 en 64 jaar) krijgen 4 jaar, 36 maanden en 2 jaar cel voor hun betrokkenheid. Daarnaast veroordeelt de rechtbank een 59-jarige man uit Sliedrecht die in het grootschalige onderzoek in beeld kwam tot een celstraf van 9 jaar voor het uitvoeren van drugstransporten naar het buitenland. Ook 6 andere verdachten in het onderzoek zijn veroordeeld, terwijl 2 mannen werden vrijgesproken.



Antiekzaak

De politie deed ongeveer twee jaar onderzoek naar drugsactiviteiten die vanuit een antiekzaak in Eindhoven werden gefaciliteerd. In die periode bleek dat de 35-jarige man leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met onder meer de smokkel van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk. 132 kilo werd door politie onderschept maar het werkelijk gesmokkelde aantal kilo’s moet vele malen hoger zijn geweest. Daarnaast waste de bende met 19 geldtransporten minimaal 800.000 euro wit en was zij in Nederland betrokken bij meerdere leveringen van softdrugs.