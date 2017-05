Spinner zorgt voor onrust op scholen: 'Ik zit niet op te letten tijdens de les'

SCHIJNDEL - Het is een enorme rage: de fidget spinner. De spinner is twintig jaar geleden bedacht in Amerika. Eigenlijk om kinderen met autisme en ADHD zich beter te laten concentreren en rustig te laten worden. Maar sinds een aantal weken is het een speeltje geworden voor kinderen. En dat zorgt voor een hoop irritatie in de klaslokalen.

Je neemt de spinner tussen duim en wijsvinger en geeft 'm een flinke draai. Daarna kan je er allerlei trucjes mee doen.



Waarom is het zo leuk?

Linn (11) vindt het een verslavend spelletje. Maar waarom het nou zo leuk is, weet eigenlijk niemand. "Het is eigenlijk niet super speciaal", zegt de 12-jarige Felin.



En leuk vinden de leraren op basisschool De Beemd in Schijndel het ook niet meer. Daarom zijn de spinners vanaf deze week in de klas verboden.



Onrust in de klas

"We hebben het eerst laten gaan", vertelt Astrid Kwaspen van De Beemd. "Het is een mooie uitvinding, maar we merkten dat ons onderwijs er last van begon te krijgen. Vooral de concentratie tijdens de lessen ging flink achteruit." De spinner is bedoeld om te helpen met concentreren, maar op scholen blijkt dat het in een klas alleen maar voor onrust zorgt. Kwaspen onderschrijft dat het bevordelijk is voor de concentratie: "Tijdens het lezen kan het sommige kinderen helpen bij het concentreren. Maar de buurman of buurvrouw raakt er juist door afgeleid."



Bij speelgoedwinkel Van Der Doelen in Heesch zagen we een goede week geleden een enorme piek in de verkoop van de spinners. Er gingen er vijfhonderd over de toonbank. Ze verwachten daar dat de rage nog enkele weken aanhoudt.



Kunstjes

Ondertussen gaan de kinderen in de pauze, op straat en thuis door met spinnen. Op neus, voorhoofd, knie en schoen, de kinderen proberen de spinner op de gekste plekken te laten draaien. "Als je niks te doen hebt is het best fijn", zegt Linn, terwijl de spinner op haar voorhoofd aan het ronddraaien is.