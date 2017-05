Man zwaargewond na val van steiger bij huis in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Bij een huis aan de Mentanalaan in Oudenbosch is maandagmiddag een man van een steiger gevallen. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond tien over drie in de woonwijk Velletri. Volgens de politie was de oudere man bezig met klussen toen hij door nog onbekende oorzaak van grote hoogte naar beneden viel.



Traumahelikopter

Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De traumahelikopter landde op een grasveldje vlakbij een basisschool. Dat trok veel kijkers.