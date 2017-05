De laptop van Wim Rip laat stijgende lijn PSV zien: 'Behalve het scoren en dat was allesbepalend'

EINDHOVEN - Als je de statistieken erop nakijkt, presteerde PSV het afgelopen seizoen op bijna alle aspecten beter dan de twee seizoenen daarvoor. De jaren dat de titel wél gepakt werd. Maar ondanks de goede statistieken ging het op één aspect duidelijk minder. Niet het onbelangrijkste in voetbal: het maken van doelpunten.

En dus hoor je geluiden dat de problemen bij PSV volgend seizoen met een scorende spits - Luuk de Jong die zijn vorm weer hervindt of een andere spits - voor een groot deel zullen zijn opgelost. Althans, als je de statistieken heel serieus neemt. Want het spel van PSV oogde het afgelopen jaar vaak ook ongeïnspireerd en niet strijdlustig genoeg. En dat 'onderbuikgevoel' is moeilijker in statistieken weer te geven.



Wim Rip is bij PSV videoanalist. Iedere wedstrijd noteert hij achter zijn laptop elke pass, tackle, doelpoging, loopactie en tal van andere zaken die door de technische staf van PSV tijdens de rust en meteen na afloop van de wedstrijd al geanalyseerd worden. Ook de spelers krijgen op basis van deze statistieken extra aandacht of huiswerk mee.Rip over de conclusie dat het, behalve het scoren, eigenlijk helemaal niet zo slecht was hoe PSV het afgelopen seizoen presteerde: "We zijn meer in balbezit geweest, hebben meer kansen gecreeërd, meer voorzetten gegeven, meer gescoord uit dode spelmomenten. Eigenlijk op alle facetten hebben we het beter gedaan dan de twee seizoen daarvoor. Op één ding na. De conversie, oftewel het maken van doelpunten uit gecreeërde kansen. Dát is dit seizoen achtergebleven."En dus werd niet PSV, maar Feyenoord kampioen. Met minder balbezit en minder op heel veel andere onderdelen. Maar misschien wel gretiger en strijdlustiger. Én doeltreffender."Ze hebben met minder doelkansen wel meer gescoord. Die ene statistiek was bij hun wel beter. Dat zij zo doeltreffend waren, was allesbepalend."Maar terug naar PSV. Want ondanks de goede statistieken ontbrak er toch wel meer dan alleen doelpunten. De 'over mijn lijk'-mentaliteit. Het met opgerolde mouwen en het mes tussen de tanden de tegenstander pareren.Rip: "Juist dát is moeilijk te vinden in data. Er is met mijn gegevens wel te zien of er pressie wordt gespeeld. Dat was ook altijd wel in orde. Maar om nu precies de vinger te leggen op waarom er niet gescoord wordt? Dat is een andere wetenschap, maar die bezit ik nog niet."En dus is de conclusie dat de wedstrijddata en statistieken een belangrijk hulpmiddel zijn, maar zeker niet allesbepalend."Onze staf neemt het niet als leidend, maar wel als begeleidend mee in hun visie. Je moet de gegevens niet heilig verklaren. Ook Phillip Cocu gaat uit van zijn eigen visie, kracht, ervaring en kennis en interpreteert het op zijn eigen manier."Aldus Wim Rip, die overigens vrijwel zeker ook naar het WK in Rusland gaat. Want behalve de analyses voor PSV doet hij dat inmiddels ook voor Saudi-Arabië, dat onder leiding van trainer Bert van Marwijk op koers is om de eindronde te halen. Eerder werkte Rip ook al bij Oranje met Van Marwijk.