Audax-oprichter Jacques de Leeuw stopt er na 60 jaar mee

Audax in Gilze

GILZE - Audax-oprichter Jacques de Leeuw heeft maandag de leiding van zijn bedrijf aan een nieuwe Raad van Bestuur overgedragen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De Leeuw gaf 60 jaar leiding aan het mediabedrijf.

Aan de vooravond van zijn 84ste verjaardag heeft hij besloten al zijn functies neer te leggen. Dat doet hij in de nuchtere constatering dat de jaren beginnen te tellen.



Belofte

Ook komt hij zo zijn belofte na, om in 2017 het stokje definitief over te dragen. De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit zijn zoon Hubert de Leeuw, Anja Horvers en Paul van de Wittenboer.