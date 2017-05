Zes duels schorsing, punt in mindering en boete, maar Volkel kan nog promoveren

ZEIST - Spelers van amateurvoetbalclub RKSV Volkel hebben van de KNVB schorsingen tot zes wedstrijden gekregen, omdat ze een rode kaart hebben opgelopen. Vijf spelers van het eerste elftal werden vorige week zondag uit het veld gestuurd tijdens het competitieduel met Nooit Gedacht uit Geffen.

Na de vijfde rode kaart werd het duel gestaakt. De KNVB legde de club een boete op van 150 euro en bracht het eerste elftal van Volkel een punt in mindering.



Volkel gaat voor promotie

Het strafpunt had geen gevolgen voor de nacompetitie. Volkel had zich hiervoor geplaatst door als tweede te eindigen in de derde klasse. Zonder drie geschorste spelers verloor de ploeg zondag haar eerste promotiewedstrijd, in het Noord-Limburgse Siebengewald, van Stormvogels (2-1).



Eén van de vijf spelers was inzetbaar, omdat hij in het treffen met Nooit Gedacht tweemaal geel kreeg en hierdoor niet geschorst werd. Eén van de vier ploeggenoten die direct rood hadden ontvangen, was tegen Stormvogels speelgerechtigd, omdat hij zijn schorsing van één wedstrijd al had uitgezeten. De drie andere weggestuurde Volkel-spelers werden voor twee, vijf en zes duels uitgesloten.



Oirschot Vooruit 6 - RKJVV 5

De KNVB is overigens nog bezig met een ander duel in Oost-Brabant, dat recent uit de hand liep. Afgelopen zaterdag werd in Haarsteeg de kampioenswedstrijd tussen Oirschot Vooruit 6 en RKJVV 5 uit Den Bosch gestaakt nadat de scheidsrechter was mishandeld.



De voetbalbond verlangt zoals gebruikelijk van beide clubs en de arbiter, Rik de Jong, een verklaring. De tuchtcommissie kan pas tot een uitspraak komen wanneer die de reacties binnen en beoordeeld zijn. Dit kan twee weken duren. Overigens is na het staken van de wedstrijd besloten toch een prijs uit te reiken en het zesde elftal van Oirschot Vooruit tot kampioen uit te roepen.



'Gewoon weer op het veld'

Scheidsrechter De Jong heeft met de KNVB afgesproken dat hij niet wil ingaan op wat er gebeurd was. De scheids staat komend weekend gewoon weer op het veld, zo wilde hij nog wel kwijt.