Wie liet een vrouw gewond en bewusteloos achter in het Bossche Broek?

DEN BOSCH - De politie is op zoek naar twee mannen en een vrouw die zondagochtend 14 mei in Het Bossche Broek waren. Zij weten mogelijk meer over de 51-jarige vrouw die werd toegetakeld in het natuurgebied, vlakbij Den Bosch. Dit maakte de politie bekend in het programma Bureau Brabant.

Getuigen zagen rond half zeven ’s ochtends een man en vrouw lopen op de Donkerhooiweg, de plek waar het slachtoffer werd gevonden. De vrouw droeg lichtgekleurde kleding en de man donkere.

Ook werd er iets later een man alleen gezien. Hij is blank, ongeveer 1,80 meter en wordt een jaar of vijftig geschat. Hij heeft een normaal tot stevig postuur en donkerblond haar. Hij verliet de Donkerhooiweg en liep via een weiland in de richting van Den Bosch.



Getuigenoproep

De politie vraagt ook andere mensen die tussen vier en acht uur ’s ochtends in het gebied waren zich te melden. In mei zijn er al vaak mensen vroeg in Het Bossche Broek vanwege de Mariamaand. Ze lopen dan via het natuurgebied naar de Sint Jan in Den Bosch.

Het is nog altijd niet duidelijk wat er met de vrouw is gebeurd. Een wandelaar vond haar op zondag 14 mei rond kwart voor acht bewusteloos en met ernstige wonden op haar hoofd. Ze is volgens de politie met grof geweld aangevallen en voor dood achtergelaten.



'Hele stukken kwijt'

“De vrouw kan nog altijd niet vertellen wat haar is overkomen. Ze is nog steeds hele stukken kwijt”, aldus de politie. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.