Man die met bijl inhakte op inwoner Sint Willebrord is opgepakt

SINT WILLEBRORD - De politie heeft maandag een 32-jarige man opgepakt, omdat hij eerder deze maand iemand in Sint Willebrord zou hebben geslagen met een bijl. De verdachte zit vast voor poging doodslag.

Het 26-jarige slachtoffer en de verdachte hadden in de nacht van 11 op 12 mei ruzie in een huis aan de Gagelrijzen. Daarbij hakte de dader met een bijl in op de Willebrorder.



Gewond

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en arm. Hij werd behandeld door ambulancepersoneel.



De verdachte wist te ontkomen. Na onderzoek van de politie kon hij maandag thuis worden aangehouden.