Politie zoekt daders heftige plofkraak Vlierden

VLIERDEN - Een enorme explosie, buurtbewoners die hun huis uit moesten en instortingsgevaar bij het gebouw. De daders van een plofkraak op een geldautomaat in Vlierden hebben vorig jaar juni nogal wat schade veroorzaakt. De politie is nog altijd op zoek naar ze en toonde daarom maandagavond bewakingsbeelden in het programma Bureau Brabant.

De plofkraak werd op 15 juni rond drie uur ‘s nachts gepleegd aan de Waagweg. Drie daders hebben de geldautomaat opgeblazen. Een vierde zat in een vluchtauto te wachten. Het viertal ging er uiteindelijk zonder buit vandoor, maar liet wel een flinke ravage achter.



Bewoners van twee huizen in de buurt moesten die nacht uit voorzorg hun huis uit vanwege de enorme explosie. De volgende dag bleek dat muren van het gebouw waren ontzet en dat er instortingsgevaar was.De daders zijn er na de plofkraak vandoor gegaan in een donkere Audi stationwagon. Ze lieten een andere auto achter bij het pand en staken die in brand. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf, die een aantal dagen eerder in Elsendorp was gestolen. Ook de kentekenplaten waren gestolen. Die waren een dag eerder in Molenhoek meegenomen.Mensen die meer weten over de zaak, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.