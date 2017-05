Uitvaart oud-bisschop Huub Ernst volgende week maandag in Breda

BREDA - De uitvaart van de overleden oud-bisschop Huub Ernst van het bisdom Breda, is maandag 29 mei in Breda.

De pontificale uitvaart wordt gehouden in de H. Antoniuskathedraal aan de Sint Janstraat. Aansluitend wordt het lichaam begraven in het graf van de bisschoppen van Breda op begraafplaats Zuylen aan de Haagweg. Dat heeft het Bisdom Breda maandagmiddag bekendgemaakt.



Afscheid nemen

Zondag 28 mei kunnen belangstellenden afscheid nemen van de oud-bisschop. Huub Ernst ligt dan tussen 17:00 en 19:00 uur opgebaard in de kathedraal. Daarna begint het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop.



Oud-bisschop Huub Ernst overleed vrijdagavond op de leeftijd van 100 jaar.



ZIE OOK: Bisschop Huub Ernst (100) overleden: 'Hij heeft veel betekend voor velen'