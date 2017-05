Vrouw bevalt op Arriva lijn 115 in Breda, navelstreng afgebonden met schoenveter

BREDA - Een vrouw is zondagavond in een bus van Arriva in Breda bevallen. Het jongetje kwam ter wereld in lijn 115 op de Markendaalseweg. De buschauffeur heeft samen met enkele passagiers geholpen bij de bevalling.

Busschauffeur Frans Videler zag in zijn binnenspiegel dat er iets met de vrouw aan de hand was. Hij hoorde een gil en zag meteen een golf vruchtwater de bus inkomen.



'Binnen 20 seconden op de wereld'

Videler zette de bus aan de kant en alarmeerde via de noodknop meteen de verkeersleiding. Toen hij nog maar net had verteld dat er een bevalling gaan was in de bus, werd de baby al geboren. "Dat ging ontzettend snel. Binnen twintig seconden, stond het kindje op de wereld."



De chauffeur hield de hulpdiensten via de telefoon op de hoogte. "Alles is goed. De baby is ter wereld en ik heb hem al horen huilen", kon hij de 112-centralist laten weten.



Navelstreng afgebonden

Omdat de hulpdiensten nog niet ter plaatse waren, heeft Frans samen met toegesnelde toezichthouders van Arriva de baby in een sjaal gewikkeld. Ook twee passagiers hielpen mee. Op advies van de centralist hebben ze de navelstreng afgebonden met een schoenveter.



Een ambulance heeft de moeder en de baby uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Arriva gaat het goed met moeder en zoon. Tijdens de bevalling waren in de bus vijftien personen aanwezig.



Arriva is trots op chauffeur

De chauffeur is erg onder de indruk en gepast trots op dat de bijzondere gebeurtenis plaats vond in zijn bus. "Als Arriva zijn we trots dat zowel onze chauffeur als onze toezichthouders zo professioneel gehandeld hebben tijdens deze unieke situatie", laat het vervoersbedrijf weten.