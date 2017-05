NAC-aanvoerder Haemhouts: 'Ook fans moeten profiteren van premie van 110.000 euro'

BREDA - NAC-aanvoerder Robbie Haemhouts vindt dat ook het kantoorpersoneel en de fans van NAC moeten profiteren van de premie die zakenman Salar Azimi in het vooruitzicht heeft gesteld. Azimi beloofde de selectie van NAC woensdagmiddag een gezamelijk bedrag van 110.000 euro als de club promoveert wordt naar de eredivisie. Om te promoveren moet NAC deze week in een tweeluik NEC uit Nijmegen verslaan.

De actie van multimiljonair Salar Azimi kwam als een verrassing voor de spelers van NAC. Zo ook voor aanvoerder Robbie Haemhouts, maar de premie geeft geen extra stimulans aan de captain van de Bredase ploeg.



"Ik denk dat wij al tot het bot gemotiveerd zijn om te promoveren", zo zegt hij. "Dat is voor ons als spelers het meest waardevolle. Ik denk dat dat het doel moet zijn en dat we ons nu op de wedstrijden moeten focussen."



Geld naar supporters?

Maar mocht het zo ver komen, dan moet ook Haemhouts gaan nadenken. Volgens Azimi moet de aanvoerder mede bepalen hoe NAC de poet van 110.000 euro gaat verdelen.



"Dat gaan we nog bespreken", zegt Haemhouts hierover. "Ik ga er vanuit dat we het verdelen onder spelers, staf, kantoorpersoneel en misschien kunnen we wel wat voor de supporters betekenen. Als je ziet hoe zij ons steunen, is het misschien goed dat wij hen ook steunen."