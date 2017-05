Bierfontein en tsunami van chocolade: Brabant is écht de beste

EINDHOVEN - Alle provincies staan dagelijks bol van het nieuws, net als Brabant. Maar we spannen toch wel de kroon als je het hebt over 'de beste provincie', aldus de website Upcoming.nl. Want een bierfontein én een tsunami van chocolade: er is geen betere plek op aarde dan Brabant.

Het bleek de laatste dagen dan ook een echt bourgondisch Brabants weekend. Want op vrijdagavond stroomde er 400 kilo chocolade door de straten in Hoeven, nadat een ketel van Chocoladefabriek Katjang van een aanhanger viel.



En op vrijdag ontstond er een bierfontein in Valkenswaard bij bierbrouwerij Dommelsch, nadat een koelsysteem uitviel

Na een reeks nieuwtjes uit andere provincies ('mogelijk vuurwapen in Amersfoort' en 'gaat de Coentunnel eerder open in Noord-Holland?') vindt Upcoming.nl Brabant toch écht de allerbeste . En wij ook.