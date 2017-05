Wie herkent deze hackers? Duo probeert geldautomaten over te nemen

MADE/BREDA - Succes hebben ze niet, hardleers zijn ze wel. Een duo heeft al drie keer pinautomaten proberen te hacken in Made en Breda. De politie wil het tweetal te pakken krijgen voordat het een keer wél lukt en liet daarom beelden van de daders zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De twee sloegen op 13 april voor de eerste keer toe in Made aan de Nieuwstraat. Eentje probeerde het besturingssysteem van de pinautomaat over te nemen om zo al het geld eruit te halen. Maar de poging mislukte.



Toch weerhield dit het tweetal er niet van om het een week later weer te doen. Dit keer op de Heksenakker in Breda. Maar ook deze pinautomaat bleek goed beveiligd en dus hadden ze wederom geen succes. Wel besloten de twee jongemannen na afloop wat foto’s te maken, mogelijk om de volgende actie beter voor te bereiden.



Derde poging

Die derde hackpoging was heel recent. Het duo probeerde afgelopen vrijdag dezelfde pinautomaat in Breda weer te hacken. Dit keer stonden met z’n tweeën bij de automaat en zijn ze samen op beeld vastgelegd.



De politie vraagt mensen die het tweetal herkennen of die meer weten, contact op te nemen.