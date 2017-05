CDA-Kamerlid Van Toorenburg: 'De Woenselse Poort heeft enorme slag gemaakt'

EINDHOVEN - Na de grove misstanden in de Eindhovense tbs-kliniek De Woenselse Poort gaat het weer de goede kant op, zegt Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA. Ze is maandag op werkbezoek geweest en constateert dat er 'een enorme slag is gemaakt'.

Omroep Brabant berichtte in het verleden uitgebreid over intimidatie, drugsgebruik, geweld en het groot aantal zelfmoorden bij De Woenselse Poort. Veel feiten werden daarna bevestigd in een rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie.



Personeel versterkt

Te weinig ervaren en deskundig personeel werd als een van de oorzaken genoemd. Dat is dan ook één van de punten waarmee de instelling aan de slag is gegaan volgens Van Toorenburg. "Het personeel is versterkt, er is een interim directeur bij gezet en teamleiders zijn erbij gekomen. Zij hebben de kracht gevonden om een slag te maken."



Volgens het Kamerlid gaat het de goede kant op maar zijn er nog altijd grote uitdagingen. Zo blijkt het moeilijk te zijn om goed deskundig personeel te vinden. Ook de regelgeving moet volgens Van Toorenburg anders.



"Wat van de ene inspectie moet, mag van de andere inspectie niet. Zo willen we dat er meer controle is op bezoekers en personeel maar vervolgens blijkt dat het niet mag vanwege de zorgwet. Dat soort zaken moeten we snel oplossen in Den Haag."



