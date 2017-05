Voetbalvereniging Bladella krijgt excuses van KNVB

BLADEL - Voetbalvereniging Bladella heeft excuses gekregen van de KNVB, dat meldt de voetbalclub op hun website. De club kwam in februari uitgebreid in het nieuws nadat enkele jeugdleden waren geroyeerd omdat zij te weinig nieuwjaarsloten hadden verkocht.

Volgens de regels van de club is een deel van de jeugdleden verplicht om voor 25 euro lootjes te verkopen om op die manier de contributie laag te houden. De ouders weigerden het ontbrekende bedrag bij te leggen, waarna er een royement volgde.



Heel Nederland viel over de club heen, ze kregen bedreigingen (later ook steunbetuigingen) en de KNVB nam al snel een stevig standpunt in.



'Dolksteek in de rug'

Bladella had de KNVB dan ook uitgenodigd om met ze in gesprek te gaan over de manier waarop en de snelheid waarmee de KNVB een standpunt had ingenomen.



De bond sprak destijds van een ‘onbegrijpelijk besluit’ en verzocht de club om de maatregel terug te draaien. Dat standpunt werd snel ingenomen en voelde voor de club als ‘een dolksteek in de rug voelde’.



Te snel, te weinig feiten

“Jan Dirk van der Zee, directeur van de amateurs van de KNVB, heeft voor dat te snelle en op te weinig feiten gebaseerde standpunt excuses aangeboden. Het bestuur heeft die excuses aanvaard”, zo valt te lezen op de website van Bladella.



Voor de KNVB is deze affaire aanleiding geweest om intern hun procedures opnieuw kritisch te bekijken.