Chloor gegooid bij burenruzie in Breda

BREDA - Bij een burenruzie in Breda is maandagavond met chloor gegooid. De brandweer, ambulance en politie kwamen af op de ruzie bij een woning aan het Buitenerf. Er raakte niemand gewond.

In de melding werd volgens de politie gesproken over gevaarlijke stoffen. Uiteindelijk bleek het om chloor te gaan.



Tuin is gereinigd

Volgens ooggetuigen heeft de brandweer de tuin gereinigd met water. Zij kon vervolgens weer vertrekken. De politie is in gesprek gegaan met de bewoners.