24 uur non-stop zwemmen: Maarten van der Weijden bezig met recordpoging

AMSTERDAM - Maarten van der Weijden is maandagavond om negen uur aan zijn aanval op het wereldrecord 24 uur zwemmen begonnen. De olympisch kampioen moet minimaal 102 kilometer zwemmen om het wereldrecord op zijn naam te schrijven.

De recordpoging is live te volgen op de website van de zwemmer.



Van der Weijden krijgt in het 25 meterbad in Amsterdam onder anderen gezelschap van Ranomi Kromowidjojo, Ferry Weertman en Inge Dekker. Tijdens zijn recordpoging wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek.



Aan de support zal het in ieder geval niet liggen. Op Twitter krijgt hij steun van zowel bekend als onbekend Nederland.