'Nabestaanden Posbankmoord eisen 478.000 euro van Brabantse verdachten'

ARNHEM - Nabestaanden van de vermoorde Alex Wiegmink willen dat verdachten Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel een schadevergoeding van 478.000 euro betalen. Dat meldt het AD maandagavond.

Volgens Annet Laeyendecker van Frank S. gaat het voor een groot deel om gederfde inkomsten over de afgelopen jaren. Daarnaast drukt de vergoeding ook een jaar studievertraging uit. De drie zonen van Wiegmink zouden vanwege zijn dood een studie-achterstand hebben opgelopen.



Uitgebrande auto

De 44-jarige Wiegmink uit Drempt kwam in januari 2003 niet thuis na een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden. Zijn lichaam werd gevonden in zijn uitgebrande auto in Erp.



De dood van de Achterhoeker was dertien jaar een raadsel. Vorig jaar november meldde Frank S. (56) zich bij de politie nadat in Opsporing Verzocht aandacht was besteed aan de Posbankmoord. Hij legde een volledige bekentenis af.



Later werd ook Souris R. (44) opgepakt. Agenten kwamen hem op het spoor via DNA dat werd gevonden op een muts op de plek van de moord.



Inhoudelijke behandeling

Woensdag wordt de zaak inhoudelijk behandeld bij de rechtbank van Arnhem.