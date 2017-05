Rutger zette baby op de wereld in Arriva-bus: 'Eén kreet en er was een baby'

BREDA - Rutger Muilman (37) uit Breda is nog altijd onder de indruk, hij bracht zondagavond de baby ter wereld die werd geboren in een rijdende bus van Arriva. “Het duurde in totaal misschien tien seconden, er klonk één kreet en ineens was er een baby”, vertelt de man uit Breda aan Omroep Brabant.

Die zondag begon voor hem met Vrijmarkt Princenhage in Breda. Hij stapte na afloop in de bus op het Heuvelplein richting station Breda. Een ritje van tien minuten. De op dat moment nog hoogzwangere vrouw zat voor hem in de bus. Links van haar zat de vader.



Een harde gil

“Het was heel heftig. De vrouw zat al te kreunen op het moment dat ik binnenkwam. De chauffeur vroeg haar of het wel ging. Ze zei dat alles goed was. Ze kwam opeens overeind met gebogen rug en ze slaakte één harde gil. De vader ving haar op en ook ik liep erheen om haar te helpen. Ineens hoorde ik ‘wèèèh, wèèèh’ en er viel een baby op de grond. De vader heeft hem gelijk opgepakt.”



Op dat moment belt de chauffeur de hulpdiensten. Rutger legt de vrouw terug op de stoel, blijft bij haar zitten en stelt haar gerust.



Sjaal en schoenveter

“Ik heb haar over het hoofd geaaid, gevraagd of ze iets wilde drinken en of er misschien een dokter in de bus was. Dat bleek niet het geval. De baby lag op dat moment rillend in de handen van de vader en ook hij stond te trillen. Hij had ’t er duidelijk zwaar mee. De vrouw droeg een sjaal, deze heb ik gepakt om de baby in te draaien. Vervolgens heb ik de baby aan de moeder gegeven.”



Op dat moment arriveren toezichthouders van Arriva, zij nemen het over van Rutger. De navelstreng wordt afgebonden met behulp van een schoenveter van één van de medewerkers van Arriva. “Ik zat helemaal onder de viezigheid en heb buiten de bus m’n handen gewassen. Op dat moment had ik wel de tranen in m’n ogen ja. Het was heel bijzonder.”



Verschuilen in je mobieltje

Ondanks de goede daad, is hij ook wel geschrokken van het hele gebeuren. Vooral omdat hij als enige in actie kwam. “We zaten met zo’n twaalf mensen in de bus maar naast de chauffeur en de vader, deed er niemand iets. Iedereen bleef zitten en dook na afloop in z’n mobieltje. We stapten uit de bus omdat de hulpdiensten arriveerden maar er was verder niemand die me iets vroeg, dat was een vreemde situatie.”



Hij verwacht dat de andere passagiers ook wel geschrokken zijn van de bevalling die middenin de bus plaatsvond. “Het leek erop dat mensen in shock waren, het was ook een behoorlijke viezigheid en de bus stonk dus het was voor iedereen schrikken.”



Hij heeft maandag gebeld naar het ziekenhuis om te horen hoe het met de baby en de ouders gaat. Zelf heeft hij niet meer wakker gelegen van de vliegensvlugge bevalling, maar hij zal het niet snel meer vergeten.