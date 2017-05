Henk Swinkels uit Deurne vermist, man heeft dringend medicatie nodig

DEURNE - Henk Swinkels uit Deurne is sinds maandagmiddag vijf uur vermist. De man vertrok vanuit een verzorgingshuis aan de Vlierdenseweg. Sindsdien is hij niet meer gezien.

De politie vraagt op Facebook aandacht voor de vermissing van de man. Hij heeft dringend medicatie nodig. Er wordt onder meer met een politiehelikopter naar de man gezocht.



Swinkels is 1,72 meter lang en heeft een stevig postuur. Hij draagt een bril en is gekleed in een geruite blouse en spijkerbroek.