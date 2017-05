Luchtballonnen gaan als een raket, maar welke is het snelst?

ZUNDERT - Normaal is een tochtje met een luchtballon een relaxte bezigheid. Rustig aan opstijgen en op het gemakje genieten van het mooie uitzicht. Maar niet maandagavond in Zundert. Daar werd een heuse wedstrijd gehouden. Want wie kon het snelst opstijgen met zijn ballon? Het record stond op 1.45 minuut en dat moest verbroken worden.

Ad Haarhuis, beter bekend als Ad Ballon, bedacht de wedstrijd. In 2012 streed hij om de eer met zijn collega Henk. Nu nemen Henk, Ad en een team van oudere mannen het op tegen een team met jongere collega’s. "Zij moeten het toch overnemen straks als wij in een rolstoel langs de kant zitten te kijken", lacht Ad.

Techniek

Het doel van de wedstrijd is om het snelst op te stijgen met de luchtballon. De gekleurde en zilveren ballonnen worden in een razend tempo uitgerold en volgepompt met koude en warme lucht. "Het gaat om de techniek en om het team. Als iemand de blazer verkeerd neerzet, verlies je zo vijf seconden", legt Ad uit.

Hoewel de mannen roepen dat deze wedstrijd vooral voor de lol is, is de concurrentie moordend. Aan de andere kant van het opstijgveld maakt het jongere team plannen voor de aanval. "Ze zijn natuurlijk al wat ouder, dus wij maken best kans om te winnen", zegt aanvoerder Joost.

Startschot

Wanneer het startschot klinkt schieten beide teams uit de startblokken. De ballonnen stromen vol met lucht en beginnen te bollen. De herrie van de blazers en het geschreeuw van de teamleden is oorverdovend. Het jongere team lijkt voor te liggen op het oudere, maar hun ballon leidt onder het hoge tempo waarmee de loeiend hete lucht erin wordt geblazen.



Net iets meer dan een minuut later komt de zilveren ballon met daarin aanvoerder Joost van de grond. Er wordt geapplaudisseerd en gejoeld, want het andere team zit nog aan de grond, maar ook zij gaan daarna snel de lucht in.En dan begint de onzekerheid voor beide teams. Want het jongere team was sneller, maar verbranden ook een stukje van hun ballon en dat kost punten. Het oudere team was langzamer, maar hun ballon was nog helemaal intact.

Het lijkt even alsof het jongere team gewonnen heeft. Maar niks is minder waar, zij hadden door hun verbrande ballon langer aan de grond moeten blijven, maar stegen toch op. Daarmee diskwalificeerden zij zichzelf. Henk en Ad winnen.



Hoe snel de ballonnen nou uiteindelijk opstegen is onduidelijk door alle commotie. De teleurstelling druipt van het gezicht van Joost en zijn teamgenoten, maar ze houden de moed erin. Ze roepen nog even dat ze het besluit van de jury aan zullen vechten, maar dan wordt er al over bier gepraat. Want verloren of niet, een pilsje gaat er natuurlijk altijd in.