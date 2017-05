Geldautomaat verwoest bij plofkraak in Geffen

GEFFEN - Er is in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan het Dorpsplein in Geffen. De automaat van de Rabobank zit aan de buitenkant van De Florijn en is volledig uit de gevel geblazen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. De daders zijn ervandoor.

De gevel van het De Florijn lijkt in tact, schrijft de politie op Twitter. De ravage aan de binnenkant van het pand zou veel groter zijn. Op straat liggen veel puin en onderdelen van de geldautomaat. In De Florijn (voorheen de Rabobank) zitten verschillende bedrijven.



De plofkraak vond rond drie uur plaats. Of er geld is meegenomen na de plofkraak is volgens de politie nog niet duidelijk. Er wordt de komende uren nog onderzoek gedaan op het Dorpsplein.