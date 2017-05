Vermiste man uit Deurne weer terecht

DEURNE - Henk Swinkels uit Deurne is weer terecht. De man was sinds maandagmiddag vermist. De politie laat weten dat hij inmiddels in goede gezondheid is aangetroffen.

De man was vertrokken vanuit een verzorgingshuis aan de Vlierdenseweg in Deurne. De politie vroeg mensen op te letten of ze hem zagen, want de man had dringend medicatie nodig.