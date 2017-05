Dode man gevonden in kanaal bij Oirschot

OIRSCHOT - In het Wilhelminakanaal in Oirschot is dinsdagochtend een dode man gevonden. De politie en recherche onderzoeken hoe de man in het water terecht is gekomen.

Het slachtoffer werd rond 7 uur aangetroffen ter hoogte van de Parallelweg in Oirschot. De politie doet ter plaatse onderzoek en ook het team Forensisch Technische Opsporing (FTO) is aanwezig.



Later meer.