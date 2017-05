Marco van Ginkel niet bij Oranje door overbelasting

EINDHOVEN - Marco van Ginkel laat de trainingsstage van Oranje schieten. De middenvelder van PSV heeft last van een knie als gevolg van lichte overbelasting.

Voluit trainen is voor de PSV'er de komende twee weken niet mogelijk. In overleg met de medici is besloten rust te nemen.



Van Ginkel was één van de 31 spelers die door bondscoach Dick Advocaat werd opgenomen in de voorselectie van Oranje. De komende weken speelt Nederland oefeninterlands tegen Marokko (op 31 mei) en Ivoorkust (op 4 juni). In Noordwijk komen vandaag (dinsdag) en morgen al dertien internationals bij elkaar die geen verplichtingen meer hebben.



Bij die groep zitten onder meer de PSV'ers Jürgen Locadia, Davy Pröpper, Bart Ramselaar en Jeroen Zoet.