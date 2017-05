Geldautomaat komt na plofkraak snel terug in Geffen: 'Gaat geen maanden duren'

GEFFEN - De geldautomaat in Geffen die dinsdagnacht werd verwoest door een plofkraak zal snel vervangen worden. "Dit gaat geen maanden duren", verwacht Ronald van Hintum, van Rabobank Oss en Bernheze.

De automaat werd afgelopen nacht uit de gevel van De Florijn, een gebouw met meerdere bedrijven, geblazen. De schade aan het pand valt mee. "Dat zal het terugplaatsen van een geldautomaat wel makkelijker maken. Er is wel wat schade, maar niet dusdanig dat dat maanden hoeft te duren", vertelt Van Hintum.



Mensen in Geffen die willen pinnen zullen voorlopig nog uit moeten wijken naar Nuland en Heesch. "Daar kunnen we nu helaas niets aan doen", zegt hij. Als de automaat terugkomt, kan het zijn dat deze niet altijd te gebruiken is. "We kijken nu wel extra naar de bereikbaarheid van de automaten in de nachtelijke uren."



In Vinkel stortte twee maanden geleden een deel van het pand in toen er een plofkraak werd gepleegd op een geldautomaat. "Daar was inderdaad veel meer schade aan het gebouw. Toen hebben we een losse automaat in een supermarkt geplaatst", legt Van Hintum uit. De Rabobank liet eerder al weten maatregelen te nemen om het aantal plofkraken tegen te gaan.Over de buit wil de Rabobank niets kwijt. "Daar zeg ik niets over. Dat doen we nooit", vertelt hij. Er is nog niemand aangehouden voor de kraak.