Op ruimtemissie in oude graansilo in Veghel

VEGHEL - Ontsnappen uit een graansilo van 35 meter hoog. Vanaf 9 juni kan het in Veghel. Hier wordt namelijk The Space geopend, een escape room in een oude graansilo op de Noordkade in Veghel. Met special effects wanen bezoekers zich even bij een echte raketlancering.

Geert van der hagen, Gert van der Kaay en Roel Kouwenberg zijn initiatiefnemers van The Space. In 2016 won het drietal al een prijs voor de beste escape room van Nederland.



Terug naar de Koude Oorlog

Hun nieuwe escape room staat in het teken van de Koude Oorlog. Een tijd waarin werd geprotesteerd tegen kruisraketten, maar een bleef in tact en werd gevonden in een oude graansilo in Veghel.



Rond het thema van de kruisraket hebben de initiatiefnemers twee missies bedacht waarbij teams tegen elkaar spelen. Een verantwoordelijke taak, want één fout kan zorgen tot lancering van de raket.