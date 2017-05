WSC is het spuugzat: weer brandje op kunstgrasveld Waalwijkse voetbalclub

WAALWIJK - Verbijsterd. Bij voetbalclub WSC in Waalwijk hebben ze er geen andere woorden voor. Voor de derde keer in korte tijd is zondagavond het hoofdveld in brand gestoken.

Het bestuur van de vereniging heeft aangifte gedaan van deze ongewenste en ernstige vorm van vandalisme, zoals ze de brandstichting noemt.



Camerabeelden worden bekeken

De politie heeft de aangifte opgenomen en ze doet onderzoek. Onder meer wordt gekeken of er bruikbare beelden staan op de camera’s van buurman RKC Waalwijk.



Het is niet duidelijk hoe groot de schade is die de brandstichters hebben veroorzaakt. “Maar ga er maar vanuit dat het steeds een kostenpost is waar we niet op zitten wachten”, vertelt consul Snijders. Volgens hem worden er mogelijk camera’s bij de club zelf opgehangen en worden de hekken rondom het terrein wellicht afgesloten.



Steeds op verschillende plekken

De brandjes waren steeds op verschillende plekken, waaronder de middenstip, maar ze hebben niet geleid tot het afgelasten van wedstrijden.



“Een stuk kunstgras vernieuwen kost een hoop geld”, weet terreinbeheerder Theo Hijmans. “Wij zijn het spuugzat. Iedereen binnen de club is boos en vraagt zich af wie dit doet. Ik word er gewoon een beetje misselijk van. Mogelijk moeten we nu maatregelen nemen waarbij de goeden onder de kwaden lijden."