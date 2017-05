Michael van Gerwen met grote afstand de beste darter van de wereld

VLIJMEN - Michael van Gerwen blijft met afstand de beste darter van de wereld. Dat wisten we natuurlijk al, maar blijkt ook uit de meest recente PDC Order of Merit (de wereldranglijst). Van Gerwen verdiende de afgelopen twee jaar bijna twee miljoen euro aan prijzengeld. Daar komt niemand bij in de buurt.

Op plek twee staat de Schot Gary Anderson. Hij haalde de afgelopen twee jaar ruim 850.000 euro binnen. De nummer drie, Peter Wright, moet het doen met bijna 780.000 euro aan prijzengeld.



Mighty Mike is niet de enige Brabantse darter in de top van de wereldranglijst. Jelle Klaasen is terug te vinden op plek 8. De Alphenaar verdiende de afgelopen twee jaar ruim 380.000 euro aan prijzengeld. Klaasen is bezig aan een opmars op de Order of Merit. Hij stond een paar maanden geleden nog op plek tien.



Benito van de Pas is de nummer veertien van de wereld. De Tilburger haalde de laatste twee jaar ruim 300.000 euro binnen. Van de Pas begon het jaar op plek zestien en heeft dus een kleine stijging gemaakt.



Lager in het klassement zijn ook Berry van Peer uit Sprundel (op plek 70), Mario Robbe uit Tilburg (op plek 150) en Willy van de Wiel uit Rijen (op plek 187) te vinden. Het drietal verdiende bijna niets aan prijzengeld.



Dubai

Het dartscircus weet voorlopig van geen stoppen. Van Gerwen gooit woensdag en donderdag in Dubai een toernooi, waar ook de andere wereldtoppers aan meedoen.