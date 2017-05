Pearl S. krijgt ook in hoger beroep negen jaar celstraf voor doden Rudi Schouten

BREDA - Pearl S. heeft dinsdag in hoger beroep negen jaar celstraf gekregen voor het doden van Rudi Schouten uit Breda. De rechtbank legde hem eerder ook al deze straf op. S. wordt vrijgesproken van moord, omdat hij niet van tevoren van plan zou zijn geweest om het slachtoffer te doden.

Schouten werd in april 2015 op klaarlichte dag neergeschoten op een parkeerterrein in de Bredase Cypresstraat. Ook werd hij gestoken met een priem. De Bredanaar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



'Was noodweer'

De advocaat van S. zei dat zijn cliënt zich verdedigde. S. schoot nadat hij door de Bredanaar werd aangevallen met een mes en door de broer van Schouten met een bijl. Het hof vindt niet dat er sprake is van noodweer. Op het moment dat hij schoot, was de broer van Schouten al verdwenen en het slachtoffer van hem weggelopen.



S. en Schouten zouden al langer ruzie hebben. De Bredanaar was zelf ook geen onbekende van de politie. Hij had diverse veroordelingen op zijn naam staan. Zo zat hij zelf een celstraf uit voor poging tot moord, omdat hij in Breda op een huis had geschoten van iemand met wie hij ruzie had.



Schadevergoeding

S. moet van het hof ook een schadevergoeding betalen aan de moeder van het slachtoffer. Het gaat om ruim 6000 euro.